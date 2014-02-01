Bank of America выплатит инвесторам 8,5 млрд долл. в качестве компенсации убытков

Соглашение, в соответствии с которым Bank of Americа выплатит инвесторам 8,5 млрд долларов в качестве компенсации убытков, одобрил нью-йоркский суд, передает ИТАР-ТАСС.

Судья Барбара Кэпник признала справедливой эту договоренность, заключенную в июне 2011 года между одним из крупнейших банков США и инвесторами, в числе которых Федеральный резервный банк Нью-Йорка, ипотечная компания Freddie Mac, финансовые компании Pimco Investment Management и Blackrock Financial Management.

Инвесторы требовали от Bank of Americа возмещения убытков, понесенных ими по ипотечным облигациям компании Countrywide financial, приобретенной финансовым институтом в 2008 году.

Как сообщается, Countrywide financial продавала инвесторам ипотечные облигации, которые не соответствовали стандартам качества, что привело к резкому падению стоимости ценных бумаг с началом финансового кризиса.

По данным американских властей, руководство Countrywide financial знало об имевших место нарушениях, но не сообщало он них. Данная практика продажи некачественных ипотечных кредитов продолжалась и на протяжении 2009 года - уже после того, как организация была куплена Bank of Americа.

Как отмечает американская газета Wall Street Journal, тот факт, что суд одобрил соглашение, "является большим успехом" для Bank of Americа. Издание подчеркивает, что, таким образом, "снимается почти половина претензий, в отношении банка в связи с продажей ипотечных ценных бумаг частным инвесторам перед обвалом на рынке жилья в США".