Общий госдолг Армении на конец года составил 4,59 млрд долл.

Совокупный государственный долг Армении на конец декабря 2013 года составил 4,588 миллиарда долларов, увеличившись по сравнению с 2012 годом на 4,9%, сообщает в субботу Национальная статистическая служба, передает Прайм.

Согласно статданным, внешний госдолг республики на конец декабря составлял 3,903 миллиарда долларов. Из этой суммы 3,395 миллиарда долларов приходятся на правительства Армении, а 508 миллионов долларов - на центральный банк.

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Внутренний долг в конце декабря 2013 года составил 684 миллиона долларов. При этом около 674 миллионов долларов приходится на облигации, приобретённые резидентами, 8 миллионов - на торговые кредиты от резидентов и почти 2,5 миллиона долларов - на внутренние гарантии.

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