Общий госдолг Армении на конец года составил 4,59 млрд долл.
Совокупный государственный долг Армении на конец декабря 2013 года составил 4,588 миллиарда долларов.
Совокупный государственный долг Армении на конец декабря 2013 года составил 4,588 миллиарда долларов, увеличившись по сравнению с 2012 годом на 4,9%, сообщает в субботу Национальная статистическая служба, передает Прайм.
Согласно статданным, внешний госдолг республики на конец декабря составлял 3,903 миллиарда долларов. Из этой суммы 3,395 миллиарда долларов приходятся на правительства Армении, а 508 миллионов долларов - на центральный банк.
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Внутренний долг в конце декабря 2013 года составил 684 миллиона долларов. При этом около 674 миллионов долларов приходится на облигации, приобретённые резидентами, 8 миллионов - на торговые кредиты от резидентов и почти 2,5 миллиона долларов - на внутренние гарантии.
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