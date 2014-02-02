Нет никаких экономических причин для дестабилизации гривни - Арбузов

Он подчеркнул, что Национальный банк работает в необычных условиях, но экономические показатели не предполагают никакой дестабилизации нацвалюты.

Читайте такжеНовый Кабмин может быть назначен в ближайшее время - Арбузов «Платежный баланс у нас в конце года положительный – впервые за последнее время. Например, в позапрошлом году результат платежного баланса был минус 4 млрд., в 2013ом – плюс 2 млрд. То есть, речь идет о том, что предложение явно больше, чем спрос на 2 млрд. в год. Соответственно, экономических поводов для дестабилизации нет», - уверен Сергей Арбузов.

Он отметил, что власть эффективно справляется со своими функциями в этот сложный период.

«Энергетические объекты все под контролем – мы следим за тем, чтобы все населенные пункты были подключены к системам. Областные администрации работают, если не в обычном режиме, то уже приспособились. Мы научились выплачивать пенсии, соцвыплаты и в этих условиях. Как видите, два месяца работаем – ни одного сбоя, ни срыва. Мы могли бы это делать проще, быстрее и эффективнее, но ситуация нас призывает сегодня быть более мобильными, гибкими. И пока, слава Богу, получается», - добавил Сергей Арбузов.

Читайте такжеДоллар на межбанке вплотную приблизился к 8,7 грнОтвечая на вопрос журналиста, и.о. премьер-министра Украины также выразил надежду, что скоро будет принято решение о формировании нового правительства. «Это вселяет уверенность и в граждан наших, и в инвесторов, а мы нуждаемся в инвестициях. Что касается меня, то я буду работать в правительстве столько, сколько это необходимо – если это будет выгодно Украине и выгодно нашему народу», - резюмировал Сергей Арбузов.