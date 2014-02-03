Эксперты: на наличном рынке отсутствует ажиотаж на валюту

Об этом заявили эксперты информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине.

Аналитики утверждают, что курс продажи безналичного доллара на прошлой неделе вырос на 1,4% до 8,67 грн., наличного – на 1,45% до 8,586 грн.

При этом объем торгов на межбанковском рынке составил 3,627 млрд. долларов, что на 83,67% больше неделей ранее.

«Разница между наличным и безналичным курсом продажи доллара за неделю повысилась на 0,31 коп до -8,4 коп, что свидетельствует о низком уровне покупок валюты на наличном рынке», - отмечают эксперты.

Прогнозируя ситуацию на валютном рынке в ближайшие дни, специалисты пояснили, что она будет находиться в зависимости от политической ситуации в стране.

В частности, они допустили, что неопределенность разрешения политических вопросов может способствовать росту спроса на валюту.

По прогнозам аналитиков FOREX CLUB в Украине, средний курс продажи наличного доллара на неделе будет находиться в границах 8,5 – 8,65 грн/долл.