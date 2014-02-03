Группа ICU купила банк «Авангард»
Группа «Инвестиционный Капитал Украина» (ICU) завершила сделку по покупке банка
Группа «Инвестиционный Капитал Украина» (ICU) завершила сделку по покупке банка «Авангард», получив согласование Национального банка Украины, сообщила УНИАН пресс-служба ICU.
Согласно сообщению, ICU стала полноправным акционером банка «Авангард».
«Председатель правления Светлана Корчинская, назначенная на эту должность 3 сентября прошлого года, сформировала высокопрофессиональную команду и построила современный банк, отвечающим наивысшим критериям операционной эффективности и информационной безопасности», - приводятся в сообщении слова председателя наблюдательного совета банка Валерии Гонтаревой. По ее словам, банк начал активную работу на рынке в ноябре пришлого года.
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Также сообщается, что уставный капитал банка составляет 122 млн грн. Банк был зарегистрирован в июле 2013 года, имеет полную банковскую лицензию, а также лицензии НКЦБФР на брокерскую и дилерскую деятельность, андеррайтинг и управление ценными бумагами.
Как сообщал УНИАН, в октябре 2013 года группа "Инвестиционный Капитал Украина" (ICU) приняла решение о покупке банка «Авангард» для расширения деятельности ICU на финансовом рынке Украины.
Справка УНИАН. Группа «Инвестиционный Капитал Украина» (ICU) работает на рынке Украины с 2006 года и специализируется на торговле ценными бумагами, инвестиционно-банковских услугах, управлении активами институтов совместного инвестирования. В состав группы входят инвестиционная компания и компания по управлению активами.
Группа сопровождает ряд операций по реструктуризации портфелей публичных и частных долгов на сумму более 1,7 млрд долл. Стоимость чистых активов публичных фондов под управлением группы на 2 октября 2013 года превысила 252 млн грн.