Группа ICU купила банк «Авангард»

Группа «Инвестиционный Капитал Украина» (ICU) завершила сделку по покупке банка «Авангард», получив согласование Национального банка Украины, сообщила УНИАН пресс-служба ICU.

Согласно сообщению, ICU стала полноправным акционером банка «Авангард».

«Председатель правления Светлана Корчинская, назначенная на эту должность 3 сентября прошлого года, сформировала высокопрофессиональную команду и построила современный банк, отвечающим наивысшим критериям операционной эффективности и информационной безопасности», - приводятся в сообщении слова председателя наблюдательного совета банка Валерии Гонтаревой. По ее словам, банк начал активную работу на рынке в ноябре пришлого года.

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Также сообщается, что уставный капитал банка составляет 122 млн грн. Банк был зарегистрирован в июле 2013 года, имеет полную банковскую лицензию, а также лицензии НКЦБФР на брокерскую и дилерскую деятельность, андеррайтинг и управление ценными бумагами.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2013 года группа "Инвестиционный Капитал Украина" (ICU) приняла решение о покупке банка «Авангард» для расширения деятельности ICU на финансовом рынке Украины.

Справка УНИАН. Группа «Инвестиционный Капитал Украина» (ICU) работает на рынке Украины с 2006 года и специализируется на торговле ценными бумагами, инвестиционно-банковских услугах, управлении активами институтов совместного инвестирования. В состав группы входят инвестиционная компания и компания по управлению активами.

Группа сопровождает ряд операций по реструктуризации портфелей публичных и частных долгов на сумму более 1,7 млрд долл. Стоимость чистых активов публичных фондов под управлением группы на 2 октября 2013 года превысила 252 млн грн.

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