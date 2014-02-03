Импорт лекарств в Украину за год составил 3 млрд долл.

По статистике ведомства, лидерами импорта стали лекарственные средства дозированные или фасованные для розничной торговли. В частности, этой продукции было импортировано на сумму 2,6 млрд долл., что составляет 84% от общего объема ввезенных фармацевтических товаров.

Cреди этой продукции преимущественно ввозились лекарственные средства, состоящие из смешанных или несмешанных продуктов терапевтического или профилактического применения, и средства, содержащие антибиотики. Объем импорта этой категории лекарств в 2013 году составил 1,9 млрд долл.

Читайте такжеГослекслужба выступает за запрет рекламы лекарств в СМИМиндоходов также сообщило, что наибольшие объемы импорта дозированных или фасованных лекарственных средств наблюдались в октябре-декабре прошлого года, аналогичная ситуация была и в 2012 году.

По мнению аналитиков министерства, это связано с увеличением количества заболеваний в холодный период. В частности, в четвертом квартале 2013 года было импортировано дозированных или фасованных лекарств на сумму 824,1 млн долл., из которых почти 603 млн долл. - лекарственные средства для терапевтического или профилактического применения и антибиотики.

Как сообщал УНИАН, сотрудники Миндоходов за 10 месяцев 2013 года предотвратили 1603 попытки незаконного перемещения лекарственных средств через государственную границу Украины на общую сумму 16 млн грн. При этом, по данным министерства, чаще всего законодательство о транспортировке лекарств нарушалось при импорте (89% случаев на общую сумму 15,86 млн грн).