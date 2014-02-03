ЕБРР предоставит «Райффайзен Банку Аваль» кредит на 55 млн долл.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит украинскому «Райффайзен Банку Аваль» кредитные средства на 55 млн долл. по новой программе кредитования малых и средних предприятий (МСП) в Украине, сообщила УНИАН пресс-служба ЕБРР.

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По информации банка, программа будет реализовываться через «Райффайзен Банк Аваль», который является долгосрочным финансовым партнером ЕБРР в Украине, уже зарекомендовал себя как активный кредитор МСП и имеет одну из крупнейших сетей региональных отделений в стране.

По мнению ЕБРР, такая поддержка очень важна в Украине, поскольку на МСП в Украине приходится 15% ВВП, и этим компаниям сложно найти долгосрочное финансирование.

Справка УНИАН. ЕБРР является крупнейшим финансовым инвестором в Украине. По состоянию на 1 января 2014 года банк взял на себя обязательства относительно предоставления 8,7 млрд евро (11,9 млрд долл.) в рамках 321 проекта в Украине.

«Райффайзен Банк Аваль» (г. Киев) работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу крупнейших банков. С 2005 года банк принадлежит международной финансовой группе «Райффайзен Банк Интернациональ», Австрия (96,41% акций банка).