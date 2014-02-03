Гривня на межбанке упала до 8,74 грн/долл.

В понедельник, 3 февраля, на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару к 12:00 понизились до 8,7000/8,7400 грн/долл. против 8,6300/8,6800 грн/долл. на открытии торгов, сообщает финансовая компания ИнтерБизнесКонсалтинг.

По прогнозам дилеров коммерческих банков, в понедельник котировки на межбанковском валютном рынке будут находиться на уровне 8,6000-8,7500 грн/долл.

По информации «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки гривни по отношению к евро к 12:00 понизились до 11,7465/11,8065 грн/евро по сравнению с 11,6310/11,7045 грн/евро на открытии торгов.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3480/1,3482, изменяясь в достаточно узком коридоре.

Читайте такжеУкраинская гривня попала «в шторм» По отношению к российскому рублю котировки гривни к 12:00 понизились до 0,2468/0,2478 грн/рубль по сравнению 0,2448/0,2462 грн/рубль на открытии торгов.

В России курс доллар-рубль упал, и к 12:00 установился на уровне 35,1200 (-0,1800).

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 31 января, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 8,6300/8,6700 грн/долл., по отношению к евро – на уровне 11,6725/11,7325 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,2450/0,2460 грн/рубль.

Нацбанк, в пятницу, не выходил на рынок с интервенциями.