Остаток средств на едином счете Госказначейства за месяц вырос почти втрое

Остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины в январе 2014 года по сравнению с декабрем 2013 года вырос в 2,7 раза - до 4,721 млрд грн, сообщается на сайте Госказначейства.

Согласно сообщению, по итогам января 2014 года в годовом выражении, по сравнению с январем 2013 года, остаток средств на едином счете Госказначейства вырос на 16,66%, или на 647,076 млн грн.

Как сообщал УНИАН, остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины в декабре 2013 года по сравнению с ноябрем вырос на 542 млн грн, или на 45,22%, - до 1,739 млрд грн.

В течение 2013 года остаток средств на едином счете Госказначейства дважды обновил исторический минимум за последние 10 лет, на начало января и ноября снизившись до 458 и 410 млн грн,соответственно.

Читайте такжеДоходы госбюджета Украины в 2013 году сократились на 2%По информации Госказначейства, объем средств на едином казначейском счете постоянно изменяется. Рост происходит во время поступления налогов и других обязательных платежей в государственный и местный бюджеты, снижение - во время пиковых нагрузок по расходам.