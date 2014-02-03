В Украине принято меньше трети местных бюджетов

На 31 января 2014 года в Украине принято 3539 местных бюджетов разных уровней, или 29,3% их общего количества, сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

Наибольшее количество бюджетов утверждено в Киевской (99,9%), Сумской (97%), Одесской (94,2%), Полтавской (86,4%) областях и Автономной Республике Крым (86%).

Читайте такжеУкраине нужен секвестр бюджета - экспертТакже сообщается, что в настоящее время утверждено 487 из 694 местных бюджетов, или 70,2%, с конечным сроком утверждения до 3 февраля, имеющих прямые межбюджетные отношения с госбюджетом. В том числе утверждены республиканский бюджет Автономной Республики Крым, 15 (или 62,5%) областных бюджетов, в т.ч. по Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черкасской и Черниговской областям. Также утверждены городской бюджет Севастополя, 138 (или 77,1%) городских бюджетов городов республиканского/областного значения и 332 (или 68%) районных бюджетов.

Как сообщал УНИАН, 21 января был опубликован Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2014 год", согласно которому доходы госбюджета на 2014 год предусмотрены на уровне 395,304 млрд грн, расходы - 462,212 млрд грн, предельный дефицит - 71,564 млрд грн, или 4,3% ВВП. Предельный уровень госдолга на 2014 год установлен на уровне 585,484 млрд грн, или 35% ВВП, объем предоставляемых госгарантий - 50 млрд грн.