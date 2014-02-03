Fitch: Доходность рискового страхования в Украине имеет потенциал для роста

Рентабельность рискового страхования в Украине за последние годы повысилась и имеет значительный потенциал для дальнейшего роста в долгосрочной перспективе, говорится в заявлении международного рейтингового агентства Fitch Ratings.

"Рентабельность украинского рискового страхования значительно улучшилась в последние годы и имеет значительный потенциал для дальнейшего роста", - говорится в сообщении агентства

Эксперты Fitch отмечают, что несмотря на улучшение стандартов регулирования и стандартов финансовой отчетности, они продолжают оказывать негативное влияние на рейтинги страховых компаний.

По информации Fitch, иностранные компании проявляют все больший интерес к Украине, и примерно треть украинских страховых компаний имеет иностранных акционеров.

“В общей сложности объем иностранных инвестиций в украинских страховых компаниях составляет более 600 млн долларов”, - говорится в сообщении.

Агентство подчеркивает, что иностранные инвесторы внедряют лучшие бизнес-практики на украинский рынок, который имеет низкий уровень прозрачности.

“Отсутствие прозрачности и по-прежнему слабая прибыльность являются основными факторами, ограничивающими кредитоспособность страховых групп Украины” - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН. украинские страховщики в декабре 2013 года по сравнению с ноябрем увеличили сбор платежей по рисковому страхованию на 15,6%. Объем валовых страховых выплат за указанный период увеличился на 1,1%, уровень выплат уменьшился на 16,9%.