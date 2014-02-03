В Киеве за год зарегистрировали более 16,6 тыс. новых предприятий

В Киеве в 2013 году были созданы 16,6 тыс. новых предприятий – плательщиков налога на прибыль, сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Министерства доходов и сборов Украины в Киеве.

Вместе с тем, в ведомстве не привели сравнительных данных по 2012 году, а также не уточнили количество ликвидированных предприятий.

В то же время, в ГУ Миндоходов напомнили новым предприятиям о необходимости подать отчетность по налогу на прибыль по итогам 2013 года.

«Декларация подается в течение 60 дней, за исключением выходных и праздничных дней. Таким образом, последний день подачи декларации для плательщиков, зарегистрированных в 2013 году, - 3 марта текущего года, а предельный срок уплаты налогов – 11 марта 2014 года», - говорится в сообщении ведомства.

Как сообщал УНИАН, в целом по Украине, согласно данным Государственной службы статистики Украины, в 2012 году было насчитывалось 1,6 млн субъектов хозяйствования, в том числе 1,24 млн физлиц-предпринимателей.

В то же время по информации пресс-службы Министерства доходов и сборов Украины с начала 2014 года в стране было зарегистрировано 2,5 тыс. новых предприятий.

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