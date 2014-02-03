Межбанк закрылся на уровне 8,70/8,74 грн/долл.

В понедельник, 3 февраля, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару не изменились с 12:00 торгов и установились на уровне 8,7000/8,7400 грн/долл.

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Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов повысились до 11,7385/11,7985 грн/евро с 11,7465/11,8065 грн/евро на 12:00.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3480/1,3515.

По отношению к российскому рублю котировки гривни к закрытию торгов установились на уровне 0,2470/0,2477 грн/рубль с 0,2468/0,2478 грн/рубль на 12:00.

В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 35,1455 (-0.1545).

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 31 января, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 8,6300/8,6700 грн/долл., по отношению к евро – на уровне 11,6725/11,7325 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,2450/0,2460 грн/рубль.

Нацбанк, в пятницу, не выходил на рынок с интервенциями.

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