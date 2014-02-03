Эксперты объяснили снижение рейтингов Украины международными агентствами

Об этом говорится в аналитическом обзоре экспертов инвестиционной компании Eavex Capital.

«Действия агентств Moody’s и Standard&Poor’s по понижению рейтинга Украины можно назвать отражением сложившейся ситуации, а не ожиданием проблем в экономике страны», - сказано в нем.

С учетом того, что мировая экономика ускоряет рост, а на финансовых рынках доходности бондов развивающихся стран уменьшаются, высокие ставки по евробондам Украины, по мнению экспертов, могут стать весомым аргументом для управляющих фондов по покупке данных ценных бумаг.

В то же время, по словам аналитиков, сложившаяся доходность украинских еврооблигаций существенно завышена.

В Eavex Capital утверждают, что справедливая стоимость ценных бумаг должна составлять приблизительно 8,5%.

Эксперты признали, что риск инвестиций в украинские еврооблигации несколько увеличился, что в свою очередь уже отразилось на их доходности на вторичном рынке.

Так, с начала года доходность суверенных еврооблигаций с погашением в 2023 году выросла с 8,6% до 9,9%.