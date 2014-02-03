Коррупция ежегодно наносит ЕС ущерб на 120 млрд евро

Полное отсутствие коррупции не присуще ни одной из стран Евросоюза, за последние 12 месяцев со случаями коррупции сталкивался или был их свидетелем каждый двенадцатый европеец, заявляет Еврокомиссия (ЕК).

"В Европе нет зон, свободных от коррупции", – сказала еврокомиссар по внутренним делам Сесилия Мальмстрем на пресс-конференции в понедельник, где она представляла отчет и опрос по коррупции в ЕС. Как отмечается в материалах ЕК, коррупция обходится европейской экономике примерно в 120 миллиардов евро в год, что приблизительно соответствует размеру общего бюджета ЕС. "Сейчас мы не предусматриваем каких-либо санкции в связи с данными отчета и опроса", – отметила Мальмстрем.

Как передают РИА «Новости», согласно опросу, три четверти (75%) представителей бизнеса считают, что коррупция в их странах широко распространена. В Греции так ответили 99%, в Испании и Италии – 97%, в Хорватии, которую в прошлом году приняли в ЕС – 90%, больше всего коррупцией поражена сфера строительства. Меньше половины европейских компаний (43%) считают коррупцию проблемой для ведения бизнеса. Почти половина (47%) компаний согласна с тем, что единственный путь завоевания успеха в бизнесе в их стране лежит через политические связи.

Примерно треть (32%) компаний, принявших участие в государственных тендерах или госзакупках, предположили, что коррупция не позволила им выиграть их. Так считают более половины представителей компаний в Болгарии (58%), Словакии (57%) и на Кипре (55%). Эта точка зрения наиболее распространена среди строительных (35%) и машиностроительных предприятий (33%).

Примерно 76% частных лиц предполагают в своей стране широко распространенную коррупцию. При этом в Греции подобным образом высказались 99% респондентов, в Италии – 97%, в Литве, Испании и Чехии – 95%, в Хорватии – 94%. Больше половины граждан ЕС (56%) считают, что уровень коррупции в их стране вырос за последние три года. Лишь 23% опрошенных сочли, что власти их стран эффективны в борьбе с коррупцией.

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