В Бразилии резко сократился торговый профицит

В январе дефицит торгового баланса Бразилии составил 4,06 млрд долл., так как увеличился импорт потребительских товаров и средств производства. Но по итогам года зафиксирован профицит, хотя показатель сильно снизился по сравнению с 2012 года, передает Вести.Экономика.

В январе 2013 года дефицит был немного ниже, составив 4,04 млрд долл.

В целом по итогам прошлого года положительное сальдо торгового баланса составило 2,56 млрд долл. в прошлом году, и это резкое снижение по сравнению с профицитом в 19,4 млрд долл. в 2012 году.

Слабые темпы роста мировой экономики и снижение цен на сырьевые товары привели к сокращению бразильской экспортной выручки, в то время как рекордно низкая безработица привела к увеличению спроса на потребительские товары.

Объем экспорта составил 16,03 млрд долл., а объем импорта - 20,08 млрд долл. При этом импорт потребительских товаров вырос на 8,8% в январе в годовом выражении, а импорт средств производства - на 7,1%.

Читайте такжеПлатежный баланс Бразилии упал до минимума с 2001 года