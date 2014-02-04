Центробанк Австралии сохранил учетную ставку на уровне 2,5%

Совет управляющих Резервного банка (Центробанка) Австралии на состоявшемся первом в нынешнем году заседании принял решение сохранить учетную ставку межбанковского кредита на прежнем уровне - 2,5%, передает ИТАР-ТАСС.

"Спрос на рабочую силу в стране остается слабым, и в результате уровень безработицы продолжает повышаться, - заявил в комментарии к принятому сегодня решению председатель Центробанка Гленн Стивенс. - Вместе с тем темпы роста инфляции в последнем квартале 2013 года оказались более высокими, чем прогнозировалось ранее. С учетом имеющейся информации мы сочли, что наиболее благоразумной политикой, вероятно, будет поддержание стабильной учетной ставки".

Сегодняшнее решение Резервного банка не стало неожиданностью для экспертов. Свыше 30 ведущих австралийских экономистов, которых в последние дни опросило агентство Bloomberg, единодушно заявили, что не ожидают изменения учетной ставки.

Свой прогноз они обосновывали главным образом скачком потребительской инфляции, зарегистрированным в последнем квартале 2013 г, составившем 0,8% по сравнению с третьим кварталом и 2,7% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года. "Неожиданно высокая инфляция практически исключила возможность нового понижения ставки", - заявил главный экономист австралийского филиала банка JP Morgan Стивен Уолтерс.

В начале прошлого года ставка межбанковского кредита составляла 3,0%, и австралийский центробанк дважды - в мае и августе - понижал ее на четверть пункта, доведя до уровня 2,5% - самого низкого за последние 60 лет.

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