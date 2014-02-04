Рейтинг стран по военным расходам возглавляют США, Китай и Россия

Военный бюджет России в 2013 г. составил 68,8 млрд долл. - это третий в мире показатель, пишут "Ведомости" со ссылкой на ежегодный обзор государственных военных расходов (IHS Jane’s Annual Defence Budgets Review), составляемый IHS Inc.

«Согласно принятому Госдумой плану российские расходы на оборону вырастут с 69 млрд долл. в 2013 г. до 98 млрд долл. в 2016 г. Этот план вывел Россию на третье место по объему трат. Военные расходы составили 15,7% всех бюджетных расходов в 2013 г., к 2016 г. этот показатель достигнет 20,6%», — приводит компания слова Крейга Кафри, старшего аналитика IHS Jane’s Aerospace, Defence & Security. К 2015 г. совокупные расходы Китая и России на оборону обойдут траты всех 28 стран Европейского союза.

Среди отмеченных в исследовании тенденций 2013 г.: четыре из пяти быстрорастущих рынков вооружений находились на Ближнем Востоке, оборонный бюджет Саудовской Аравии увеличился в 3 раза за 10 лет, не входящие в НАТО страны обойдут страны альянса по расходам к 2021 г., а Китай обойдет по расходам Великобританию, Францию и Германию, вместе взятых, к 2015 г.

По словам старшего аналитика IHS Jane’s Aerospace, Defence & Security Фенеллы Макгерти, к 2015 г. Китай, как ожидается, будет тратить 159, 6 млрд долл., тогда как тройка европейских стран — 149 млрд долл.

Рейтинг стран по военным расходам в 2013 г.:

1. США 585,4 млрд долл.

2. Китай 139,2 млрд долл.

3. Россия 68,8 млрд долл.

4. Великобритания 58,8 млрд долл.

5. Япония 56,8 млрд долл.

6. Франция 53 млрд долл.

7. Индия 46,1 млрд долл.

8. Германия 44,6 млрд долл.

9. Саудовская Аравия 42,8 млрд долл.

10. Южная Корея 31,5 млрд долл.

11. Бразилия 29,5 млрд долл.

12. Австралия 29,5 млрд долл.

13. Италия 27,7 млрд долл.

14. Турция 20,6 млрд долл.

15. Канада 19,6 млрд долл.

16. Тайвань 14,8 млрд долл.

17. Испания 13,1 млрд долл.

18. Колумбия 13,1 млрд долл.

19. Израиль 12,09 млрд долл.

20. Алжир 10,7 млрд долл.