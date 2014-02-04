США достигнут потолка госдолга к концу февраля

Министр финансов США Джейкоб Лью призвал Конгресс немедленно повысить потолок государственного долга и поддержать восстановление экономики. По его словам, лимит заимствований будет достигнут к концу текущего месяца, передает Вести.Экономика.

"Крайне важно, чтобы конгресс немедленно повысил лимит заимствований, - сказал Лью. – Будет ошибкой ждать последнего момента для решения этого вопроса".

По его словам, экономика США стоит на пороге роста в 2014 году и Конгресс должен избежать возможного кризиса, связанного с вопросом государственного долга.

"Простая задержка с повышением лимита может причинить вред нашей экономике, обрушить финансовые рынки и ударить по налогоплательщикам", - добавил министр.

Действие потолка госдолга было приостановлено до 7 февраля в рамках соглашения между президентом США Бараком Обамой и республиканцами. Министерство финансов использует чрезвычайные меры или же бухгалтерские маневры, чтобы выиграть время и получить дополнительное финансирование.

Лью также сказал, что некоторые меры, которые министерство использовало ранее при задержках решения вопроса с госдолгом, будут недоступны в этот раз.

Сейчас в распоряжении казначейства нет больших целевых фондов инвестиций, а из-за необходимости возврата налогов будет зафиксирован чистый отток денежных средств, быстро разрушающий кредитоспособность.

"В настоящее время мы прогнозируем, что, скорее всего, исчерпаем все меры к концу этого месяца", - сказал глава министерства.

Он также заявил, что представители обеих политических партий не должны ставить под угрозу кредитоспособность США, а угроза дефолта не является приемлемым способом борьбы с повышением лимита государственных заимствований.

При этом сейчас ожидается, что за увеличение лимита госдолга в сенате будут голосовать не только демократы, но и часть республиканцев, и этих голосов должно хватить для повышения потолка без каких-либо дополнительных условий.

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