Крупнейший швейцарский банк закончил год с прибылью $3,5 млрд
09:33, 04 февраля 2014Финансы
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Прибыль банка UBS AG в 2013 году составила 3,5 миллиарда долларов
В 2012 году банк получил 2,48 миллиарда франков убытка/ ZN.UA
Чистая прибыль банка UBS AG, крупнейшего в Швейцарии, в 2013 году составила 3,17 миллиарда швейцарских франков (3,5 миллиарда долларов) против убытка в размере 2,48 миллиарда франков годом ранее, говорится в финансовом отчете банка, передает Прайм.
Прибыль в пересчете на одну обыкновенную акцию составила 0,83 франка (0,91 доллара) против убытка в 0,66 франка за 2012 год.
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