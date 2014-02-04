Крупнейший швейцарский банк закончил год с прибылью $3,5 млрд

Чистая прибыль банка UBS AG, крупнейшего в Швейцарии, в 2013 году составила 3,17 миллиарда швейцарских франков (3,5 миллиарда долларов) против убытка в размере 2,48 миллиарда франков годом ранее, говорится в финансовом отчете банка, передает Прайм.

Прибыль в пересчете на одну обыкновенную акцию составила 0,83 франка (0,91 доллара) против убытка в 0,66 франка за 2012 год.

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