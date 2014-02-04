Страны еврозоны сократили дефицит бюджетов почти до официального лимита

Дефицит бюджета 17 стран еврозоны сократился в третьем квартале 2013 года почти до официального лимита, установленного на уровне 3% ВВП. Превышение расходов правительств 17 стран еврозоны над доходами казны составило в третьем квартале 2013 года в среднем 3,1% объема экономик региона, передает радио "Свобода" со ссылкой на сообщение "Евростата".

Данный показатель - минимальный дефицит госбюджетов стран еврозоны с третьего кварала 2008 года, когда он составлял 2,2% объема ВВП. К осени 2010 года на фоне финансового кризиса, средний для региона объем дефицита госбюджета увеличился более чем втрое, превысив 7,2% объема экономики.

С тех пор он неуклонно сокращался и уже к осени прошлого года лишь на одну десятую процентного пункта превышал 3%-й лимит, установленный для стран, переходящих на единую европейскую валюту, базовыми договорами Европейского союза – Маастрихстким, а затем Лиссабонским. Средний для всех 28 стран Европейского союза уровень дефицита бюджета составил в июле-сентябре прошлого года 3,5% - вдвое меньше, чем осенью 2010 года.

Тем не менее, другой из важнейших лимитов государственных расходов – текущий объем накопленного правительством долга не может составлять более 60% ВВП – по-прежнему превышается странами еврозоны в полтора раза. По последним оценкам “Евростата” (также за третий квартал 2013 года), он составлял 92,7% ВВП, тогда как всего тремя месяцами ранее – 93,4%. Таким образом, средний для стран еврозоны уровень накопленного госдолга сократился - впервые за период с октября-декабря 2007 года.

Самые высокие в ЕС его уровни “Евростат” отмечает в Греции (172% ВВП), Италии (133%), Португалии (129%) и Ирландии (125%). А самые низкие – в Эстонии (10% ВВП), Болгарии (17%) и Люксембурге (28%).