Макеенко подал на рассмотрение Киевсовета бездефицитный бюджет

Столичная городская госадминистрация подала на рассмотрение депутатов Киевсовета бездефицитный бюджет.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, об этом сообщил председатель горгосадминистрации Владимир Макеенко.

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По его словам, объем доходов в бюджет Киева на 2014 год составит 20,1 млрд грн. Поступления в общий фонд – 14 млрд, специальный фонд – 2,8 млрд грн, субвенции и дотации из госбюджета – 3,3 млрд грн. Расходы бюджета рассчитаны на уровне 19,8 млрд грн.

По его словам, при формировании бюджета города Киева на 2014 год городские власти исходили из того, чтобы не произошло снижения уровня социальных гарантий по сравнению с 2013 годом.

Средства, которые будут направлены в этом году на развитие, составляют немного более 1 млрд грн. В частности, до мая 2014 года при финансовой поддержке государства планируется завершить реконструкцию транспортной развязки на Почтовой площади. Также будет продолжена реконструкция проспекта Победы и строительство Подольского мостового перехода.

Планируется завершить строительство детских садов и школ.

Кроме того, предусмотрено продолжить реставрацию с реконструкцией пристройки Киевского театра оперетты и продолжить реализацию проекта создания Аллеи Воинской Славы в Парке Вечной Славы.

Как отметил заместитель председателя КГГА Руслан Крамаренко, в структуре общего фонда бюджета города на расходы отраслей социально-культурной сферы приходится более 75%, или 9,6 млрд грн.

«По сравнению с теми цифрами, которые нам предложили в Министерстве финансов, объем средств на содержание учреждений социально-культурной сферы увеличен почти на 2 млрд грн. Таким образом расходы на заработную плату увеличены на 5,9%, а выплата муниципальных надбавок запланирована на уровне прошлого года. Расходы по другим защищенным статьям, такими как оплата энергоносителей, питание, закупка медикаментов запланированы в объеме 1,8 млрд грн», - сказал Крамаренко.

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