Курс гривны на межбанке "провалился" ниже 8,80 грн

Цены на российскую валюту поднялись – 0,2473/84, котировки по евро-гривне ушли вверх – 11,8335/11,8895. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар повысились – 1,3507/09 (понедельник - 1,3480/82), сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.

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В понедельник Нацбанк на рынок не выходил.