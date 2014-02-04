Курс гривны на межбанке "провалился" ниже 8,80 грн
10:16, 04 февраля 2014Финансы
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Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся ростом котировок – 8,7600/8,8000 грн.
В понедельник Нацбанк на рынок не выходил
Цены на российскую валюту поднялись – 0,2473/84, котировки по евро-гривне ушли вверх – 11,8335/11,8895. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар повысились – 1,3507/09 (понедельник - 1,3480/82), сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.
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В понедельник Нацбанк на рынок не выходил.
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