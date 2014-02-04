Миндоходов разоблачило конвертационный центр с оборотом 120 млн грн

Оперативники Министерства доходов и сборов Украины разоблачили одесский конвертационный центр, который работал на территории Николаевской, Кировоградской, Киевской и других областей, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

«За время деятельности конверт-центра преступниками было проконвертировано 120 млн грн», - говорится в сообщении.

По данным Миндоходов, заказчиками незаконных финансовых услуг были предприятия металлообрабатывающего (несанкционированный прием металлолома) и аграрного (фермерские хозяйства, специализирующиеся на выращивании зерновых культур) секторов экономики.

В министерстве сообщили, что в рамках оперативных мероприятий было организовано наблюдение за курьером центра от банковского учреждения в Одессе до офиса. Во время обыска у него изъяли более 3 млн грн и 500 тыс. долл., а в помещении офиса - 7 печатей и первичные документы, подтверждающие преступную деятельность.

Как сообщал УНИАН, в 2013 году налоговая милиция Киева разоблачила 16 конвертационных центров против 15 в 2012 году.

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