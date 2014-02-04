Эксперты призвали Украину восстановить инвестиционный спрос

Об этом в интервью телеканалу БТБ заявил советник председателя Национального банка Украины Валерий Литвицкий.

Читайте такжеЕБРР сократил инвестиции в экономику Украины «В прошлом году кредитная активность была на порядок выше. Кредиты выросли, выросло денежное предложение. Национальный банк снижал учетную ставку, давал ликвидность рынку. По состоянию на начало года ликвидность достаточна не только, чтобы удержаться от новой фазы спада, но и перейти к росту», - сказал Валерий Литвицкий.

По его словам, в дальнейшем акцент в государстве должен быть сделан на восстановлении инвестиционного спроса. Для этого Национальный банк Украины со своей стороны обеспечит необходимую ликвидность на банковском рынке и поддержит интерес населения к сбережениям.

«Задача - превратить накопленный потенциал депозитов в кредиты, в экономическую активность, в инвестиции. Впрочем, для кредитной активности также нужно, чтобы были условия для реализации тех частей программы активизации экономики, связанных с инвестициями», - резюмировал советник Председателя Национального банка Украины Валерий Литвицкий.