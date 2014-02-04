Эксперты прогнозируют стабилизацию на рынке депозитов
Об этом заявил исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ), председатель правления Укргазбанка Сергей Мамедов.
«Сведенных данных по банковской системе за январь пока еще нет. Как председатель правления Укргазбанка могу сказать, что в моем банке в январе оттока депозитов не было. В первой половине месяца наблюдался стабильный прирост депозитов, во второй ситуация изменилась, количество заключенных договоров значительно уменьшилось. Первый же день февраля порадовал приростом», - сказал он.
Читайте такжеУкраинцы наращивают долгосрочные вкладыБанкир констатирует, что в настоящее время эта динамика во многом зависит от политической обстановки.
При этом он выразил надежду, что в ближайшее время ситуация на депозитном рынке стабилизируется.
Кроме того, Мамедов подчеркнул, что более надежного и выгодного инструмента вложения денег, чем гривневый депозит, в настоящее время не существует.
Комментируя ситуацию с ликвидностью на рынке, исполнительный директор НАБУ заметил, что регулятор постоянно помогает банкам ликвидировать краткосрочные разрывы ликвидности.
«Национальный банк Украины постоянно мониторит ситуацию в банковской системе и помогает банкам в нужный момент путем проведения аукционов либо тендеров на открытом рынке. Механизм рефинансирования существует давно, он отлажен и работает», - добавил эксперт.