Эксперты прогнозируют стабилизацию на рынке депозитов

«Сведенных данных по банковской системе за январь пока еще нет. Как председатель правления Укргазбанка могу сказать, что в моем банке в январе оттока депозитов не было. В первой половине месяца наблюдался стабильный прирост депозитов, во второй ситуация изменилась, количество заключенных договоров значительно уменьшилось. Первый же день февраля порадовал приростом», - сказал он.

Читайте такжеУкраинцы наращивают долгосрочные вкладыБанкир констатирует, что в настоящее время эта динамика во многом зависит от политической обстановки.

При этом он выразил надежду, что в ближайшее время ситуация на депозитном рынке стабилизируется.

Кроме того, Мамедов подчеркнул, что более надежного и выгодного инструмента вложения денег, чем гривневый депозит, в настоящее время не существует.

Комментируя ситуацию с ликвидностью на рынке, исполнительный директор НАБУ заметил, что регулятор постоянно помогает банкам ликвидировать краткосрочные разрывы ликвидности.

«Национальный банк Украины постоянно мониторит ситуацию в банковской системе и помогает банкам в нужный момент путем проведения аукционов либо тендеров на открытом рынке. Механизм рефинансирования существует давно, он отлажен и работает», - добавил эксперт.