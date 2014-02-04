ГПУ открыла уголовное производство по факту нанесения убытков "Родовид Банку"

Согласно сообщению, Генпрокуратура в результате проверки законности использования средств бывшими должностными лицами «Родовид Банка» выявила злоупотребления на десятки миллионов гривень.

Читайте также«Родовид Банк» в 2013 году нарастил убыток в 6,6 разаПо данным Генпрокуратуры, должностные лица "Родовид Банка" и одного из коммерческих обществ столицы составляли заведомо ложные акты о предоставленных услугах по взысканию долгов и безосновательно выплачивали вознаграждение в значительных размерах.

«В результате этих незаконных действий капитализированному государством банку нанесено более 80 миллионов убытков», - цитирует пресс-служба заместителя начальника отдела защиты финансово-экономических интересов государства Виктора Чечерского.

По его словам, по результатам проверки по данному факту открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Справка УНИАН. «Родовид Банк» (Киев) работает на рынке Украины с 1990 года и входит в группу крупных банков. В 2009 году банк был докапитализирован при участии государства, в результате чего Министерство финансов Украины стало владельцем 99,9907% акций банка.

14 сентября 2011 года Кабинет министров Украины своим распоряжением создал на базе «Родовид Банка» санационный банк, главными задачами которого являются продолжение работы по возвращению собственных активов, работа с проблемными активами государственных банков и банков, капитализированных при участии государства.