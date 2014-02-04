ГПУ открыла уголовное производство по факту нанесения убытков "Родовид Банку"
Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство по факту нанесения должностными лицами государственному "Родовид Банку" убытков на сумму более 80 млн грн, сообщается на сайте прокуратуры.
Согласно сообщению, Генпрокуратура в результате проверки законности использования средств бывшими должностными лицами «Родовид Банка» выявила злоупотребления на десятки миллионов гривень.
Читайте также«Родовид Банк» в 2013 году нарастил убыток в 6,6 разаПо данным Генпрокуратуры, должностные лица "Родовид Банка" и одного из коммерческих обществ столицы составляли заведомо ложные акты о предоставленных услугах по взысканию долгов и безосновательно выплачивали вознаграждение в значительных размерах.
«В результате этих незаконных действий капитализированному государством банку нанесено более 80 миллионов убытков», - цитирует пресс-служба заместителя начальника отдела защиты финансово-экономических интересов государства Виктора Чечерского.
По его словам, по результатам проверки по данному факту открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.
Справка УНИАН. «Родовид Банк» (Киев) работает на рынке Украины с 1990 года и входит в группу крупных банков. В 2009 году банк был докапитализирован при участии государства, в результате чего Министерство финансов Украины стало владельцем 99,9907% акций банка.
14 сентября 2011 года Кабинет министров Украины своим распоряжением создал на базе «Родовид Банка» санационный банк, главными задачами которого являются продолжение работы по возвращению собственных активов, работа с проблемными активами государственных банков и банков, капитализированных при участии государства.