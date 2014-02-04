Киевсовет принял бюджет города на 2014 год

Депутаты Киевсовета приняли бюджет города и Программу социально-экономического развития на этот год.

Как передает корреспондент УНИАН, за утверждение программы проголосовали 72 депутата Киевсовета, за принятие бюджета — 75.

Голосование проходило по упрощенной процедуре, путем поднятия рук.

Как отметила, закрывая заседание секретарь Киевсовета Галина Герега, в принятых документах учтены все предложения, озвученные представителями всех политических сил в Киевсовете, в том числе оппозиционных.

Как сообщал УНИАН, проект бюджета был представлен с доходами в суме 21 млрд грн и общим объемом расходов 19,8 млрд грн. Профицит составляет 303,5 млн. грн.

Согласно документу, утвержден общий фонд доходной части бюджета в сумме 17,105 (в прошлом году 16,094) млрд грн, специальный фонд – 2,995 (2,446) млрд грн, в том числе бюджет развития – 2,181 (1,597) млрд грн. Также в доходную часть включены субвенция из госбюджета в сумме 3,052 (2,780) млрд грн, дотация выравнивания и дополнительная дотация из госбюджета - соответственно 200 млн грн (124,7 млн грн) и 34,4 (35) млн грн.

Основной статьей доходов являются налоги на доходы физических лиц в сумме 9,077 (8,246) млрд грн.

Среди других доходов: плата за землю – 4,358 (4,127) млрд грн; поступления от продажи земли — 600 (520) млн грн; от единого налога – 1,092 млрд (498,2 млн грн); от арендной платы за пользование коммунальным имуществом – 90 (321,9) млн грн; поступления от приватизации коммунального имущества — 200 (300) млн грн; средства паевого участия в развитии инфраструктуры – 255,1 (257,8) млн грн.; плата за лицензии — 140,1 (242,2) млн грн; поступления от размещения рекламы — 101,1 (92) млн грн; сбор за осуществление некоторых видов предпринимательской деятельности — 73 (69,6) млн грн; налог на прибыль предприятий коммунальной формы собственности — 60,1 (42,3) млн грн.

В доходную часть также включены собственные поступления бюджетных учреждений в сумме 452,3 (472,1) млн грн, в частности, заведений образования — 255,7 (237,5) млн грн, здравоохранения — 112,1 (157) млн грн, культуры — 41,2 (37,9) млн грн, соцзащиты — 30,7 (27,9) млн грн.

Расходы общего фонда утверждены в сумме 16,801 (14,988) млрд грн, специального фонда 3,034 (3,255) млрд грн.

Самыми большими статьями расходов в 2014 г. являются, в частности: образование – 5,190 (4,787) млрд грн; здравоохранение – 3,624 (3,579) млрд грн; социальная защита и соцобеспечение – 3,260 (3,217) млрд грн; строительство – 984,5 млн грн (1,212 млрд грн), в том числе развитие метрополитена – 7,5 млн грн (320,9 млн грн); жилищно-коммунальное хозяйство – 654,3 (875,9) млн грн; культура и искусство – 661,8 (631,5) млн грн; СМИ — 37,4 (35,8) млн грн; физкультура и спорт — 175 (143,5) млн грн. На государственное управление предусмотрено 644,2 (638,1) млн грн.

Бюджетом предусмотрены расходы на транспорт, дорожное хозяйство, связь, телекоммуникации и информатику в сумме 968 (744) млн грн, из них 223 млн грн - компенсация электротранспортным предприятиям за льготный проезд отдельных категорий граждан.

Кроме того, бюджет предусматривает взносы в уставные фонды субъектов предпринимательской деятельности в сумме 429,7 (726,3) млн грн.

Согласно принятому бюджету, на обслуживание долга Киева запланированы расходы в 2014 году в сумме 1,360 (1,189) млрд грн, сумма предельного долга города по состоянию на 31 декабря 2014 года установлена в размере 10,031 (10,261) млн грн.

Как сообщал УНИАН, бюджет столицы на 2013 год Киевсовет принял 8 февраля 2013 года с доходной частью в размере 18,541 млрд грн и расходной – 18,243 млрд грн.