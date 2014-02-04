Негативный прогноз по рейтингам Украины сохранится в 2014 году – эксперт

Негативный прогноз по рейтингам Украины от международных рейтинговых агентств сохранится и в 2014 году, считают эксперты UniCredit Bank.

“Возможные изменения в составе правительства и прогресс в корректировке политических процессов страны поддержал бы рейтинги. Негативный прогноз, скорее всего, сохранится и в 2014 году, так как фундаментальные вопросы баланса в правительстве, конституционных реформ и президентских выборов продолжают обсуждаться”, - говорится в отчете отдела стратегического планирования UniCredit Bank, текстом которого располагает УНИАН.

По мнению экспертов банка, рейтинги Украины ухудшили опасения по поводу распространения текущей политической нестабильности на валютный рынок и способности правительства справиться с актуальными структурными проблемами в будущем.

“В то же время, любое новое правительство столкнется с необходимостью решать щепетильные вопросы отношений с ЕС, Россией и МВФ”, - отметили эксперты.

Как сообщал УНИАН, в январе международное рейтинговое агентство Standard & Poor's в связи со сложной политической ситуацией понизило рейтинги Украины по обязательствам в иностранной валюте до «ССС+/С» с негативным прогнозом.

Следом за ним по той же причине международное рейтинговое агентство Moody's понизило суверенный кредитный рейтинг Украины до уровня «Caa2» с негативным прогнозом.