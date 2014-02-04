Банк Пинчука сменил главу правления

Наблюдательный совет «Банка Кредит Днепр» назначил председателем правления банка с 4 февраля 2014 года Елену Малинскую, сообщила УНИАН пресс-служба банка.

Согласно сообщению, Малинская работает в сфере финансов в Украине и США более 16 лет, из них 11 лет – на руководящих должностях в украинских банках с иностранным капиталом. До конца декабря 2013 года она возглавляла правление «Энергобанка». На период до согласования ее кандидатуры с Нацбанком исполнять обязанности председателя правления банка будет первый заместитель председателя правления банка Виталий Палюра.

Также сообщается, что набсовет удовлетворил заявление прежнего главы правления Павла Макарова, занимавшего этот пост с августа 2006 года, об увольнении по собственному желанию.

Справка УНИАН. «Банк Кредит Днепр» (Днепропетровск) работает на рынке Украины с 1993 года. Владельцами банка являются бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи через компанию «Бренкрофт Энтерпрайзес Лтд» (Кипр).

В 2013 году банк получил 23,013 млн грн убытка, в то время как за 2012 год банк получил 1,647 млн грн прибыли.

