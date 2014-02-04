Эксперты прогнозируют рост цены золота до $1500 за унцию

13:28, 04 февраля 2014
Финансы
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Несмотря на политический кризис, в сегменте покупки валюты физическими лицами существенного перекоса не наблюдается. 

Золото будет дорожать

«Мы видим ажиотаж на межбанковском рынке, а в сегменте покупки валюты физлицами существенного перекоса не наблюдается. Тем более чем выше курс доллара, тем меньше желание в него вкладывать, так как существует страх потери этих денег при возможном развороте курса в обратную сторону. Если же есть желание застраховать риски, то эффективнее всего в драгоценные металлы», - рассказывает президент Украинской биржи драгоценных металлов Сергей Николаенко.

Читайте такжеЕвросистема за год сократила международные резервы на 21%Эксперт констатирует, что после падения в конце прошлого года цена на золото в настоящее время демонстрирует стабильный рост. 

На конец года, по мнению Николаенко, его стоимость выйдет на уровень 1400-1500 долларов за тройскую унцию. 

Эксперты Еврогазбанка отмечают, что в последнее время тенденция перетока капитала в «защитные активы»  позитивным образом повлияла на рынок золота.

 «По итогам месяца стоимость золота выросла на 3,9%, что является довольно неплохим  результатом», - утверждают аналитики.

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