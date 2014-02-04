Эксперты прогнозируют рост цены золота до $1500 за унцию

«Мы видим ажиотаж на межбанковском рынке, а в сегменте покупки валюты физлицами существенного перекоса не наблюдается. Тем более чем выше курс доллара, тем меньше желание в него вкладывать, так как существует страх потери этих денег при возможном развороте курса в обратную сторону. Если же есть желание застраховать риски, то эффективнее всего в драгоценные металлы», - рассказывает президент Украинской биржи драгоценных металлов Сергей Николаенко.

Читайте такжеЕвросистема за год сократила международные резервы на 21%Эксперт констатирует, что после падения в конце прошлого года цена на золото в настоящее время демонстрирует стабильный рост.

На конец года, по мнению Николаенко, его стоимость выйдет на уровень 1400-1500 долларов за тройскую унцию.

Эксперты Еврогазбанка отмечают, что в последнее время тенденция перетока капитала в «защитные активы» позитивным образом повлияла на рынок золота.

«По итогам месяца стоимость золота выросла на 3,9%, что является довольно неплохим результатом», - утверждают аналитики.