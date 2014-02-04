Эксперт: Украине не грозит остановка притока иностранных инвестиций

Об этом, как передает ForUm, в ходе пресс-конференции на тему «Sudden stop» (внезапная остановка) в экономике?» заявил экономист Виктор Лисицкий.

Он пояснил, что термин «Sudden stop» следует рассматривать ни как остановку экономики в целом, а как остановку притока прямых иностранных инвестиций в страну.

«Возможна ли у нас внезапная остановка прямых иностранных инвестиций? Думаю, если исходить из сегодняшней политической ситуации, то нет. Потому что и европейский, и американский, и российский бизнес в разной степени, но заинтересован в сотрудничестве с нами. Что бы там ни было», - сказал Лисицкий.

Он отметил, что хоть элемент недоверия к нам присутствует, однако явных причин для отказа сотрудничества с украинским бизнесом нет.

«Я не вижу таких причин. При всем том, что происходит сейчас в Украине, заводы не остановились, машины останавливались только потому, что был сильный снегопад. Рынки работают. Экономика функционирует. Одни люди на рынке продают, другие покупают. В магазинах очередей нет. Совершенно обычная ситуация», - резюмировал Лисицкий.

Говоря об общей ситуации в стране, экономист подчеркнул, что оснований для того, чтобы вдруг принимать какие-то радикальные меры по отношению к инвестирования в экономику нашей страны, нет.