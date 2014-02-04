Wells Fargo вновь назван самым дорогим банковским брендом

Стоимость банковского бренда Wells Fargo в 2013 году выросла более чем на $4 млрд. - до $30,2 млрд. Благодаря этому банк занял место в рейтинге 500 самых дорогих брендов отрасли, который ежегодно составляет издание The Banker, пишет "ЛIГАБiзнесIнформ".

Помимо Wells Fargo, в пятерку самых дорогих банковских брендов вошли: британский HSBC, Bank of America, Citigroup и JPMorgan Chase & Co (США). Помимо американских, в первой десятке превалируют банки Китая.

Самым дорогим банковским брендом Франции оказался BNP Paribas, занявший 7 строчку рейтинга, Испании - Santander. Самым дорогим банковским брендом Германии остался Deutsche Bank, который занял 15 место.

Совокупная стоимость 500 брендов увеличилась за год на 14%. Восемь из десяти ведущих банков повысили ее на 9% и более. При этом общая стоимость брендов банков Америки выросла на $20 млрд. - до $194 млрд.

Сбербанк России опустился в рейтинге с 13 места на 17, потеряв за год более $3,2 млрд. (23%) стоимости бренда. Сбербанк - единственный российский банк среди первой сотни финансовых организаций мира.