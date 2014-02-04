Несмотря на уверения властей, доллар на межбанке пробил отметку в 8,90 грн

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками 8,7600/8,8000, к 12:00 цены выросли 8,8300/8,8450. К закрытию торгов ценовые уровни достигли максимума 8,8500/8,9000.

Читайте такжеНет никаких экономических причин для дестабилизации гривни - АрбузовРублевый рынок открылся котировками 0,2473/84, к 12:00 цены поднялись 0,2501/10. К закрытию торгов установились на следующих значениях 0,2497/0,2510. В России курс доллар-рубль повысились, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 35,2600 (+0.0975), сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3495/1,3535. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками – 11,8335/11,8895, к 12:00 цены, вслед за долларом, ушли вверх 11,9255/11,9500. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 11,9640/12,0355.