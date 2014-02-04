Давление на золотовалютные резервы НБУ отрицательно повлияет на курс гривни - эксперты

Давление на золотовалютные резервы Национального банка Украины в феврале усилится, что окажет негативное влияние на курс национальной валюты, считают аналитики инвестиционной компании Eavex Capital.

По информации компании, расходы на обслуживание обязательств правительства в валюте в феврале должны составить примерно 450 млн долл.

“В условиях отсутствия возможности размещать еврооблигации давление на золотовалютные резервы НБУ усилится, что будет отрицательно отражаться на курсе национальной валюты”, - говорится в отчете компании, текстом которого располагает УНИАН.

Читайте такжеУкраинская гривня попала «в шторм» Аналитики компании отмечают, что если правительству в феврале удастся получить транш в 2 млрд долл. в рамках договоренностей с Россией, то курс гривни может укрепиться до 8,50 грн/долл. с нынешних 8,80 грн/долл.

По прогнозам “УкрСиббанка”, золотовалютные резервы Нацбанка за январь сократились до 18,5 млрд грн.

“Резервы НБУ в январе, по нашим оценкам, упадут до 18,5 млрд долл.”, - говорится в аналитическом отчете «УкрСиббанка», размещенном в системе TRDATA.

По подсчетам банка, основное давление на резервы в январе оказали интервенции Нацбанка в поддержку курса гривни на общую сумму около 1 млрд долл. и погашение долга перед МВФ в размере 600 млн долл.

«В то время как монетарные власти демонстрируют готовность остановить любую глубокую девальвацию гривни, мы по-прежнему осторожно относимся к перспективам национальной валюты», - говорится в отчете банка.

Эксперты «УкрСиббанка» отмечают, что любой заметный спад курса гривни будет способствовать дальнейшему росту спроса на валюту и это заставит Нацбанк снова выходить на рынок с интервенциями, оказывая давление на резервы.

Как сообщал УНИАН, золотовалютные резервы Национального банка Украины на 1 января 2014 года составили 20,416 млрд долл., что на 8,53%, или на 1,604 млрд долл., больше показателя на 1 декабря 2013 года (18,812 млрд долл.).

По информации НБУ, с начала 2013 года золотовалютные резервы НБУ снизились на 16,83%, или на 4,130 млрд долл.

Во вторник, 4 февраля, на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару к 12:00 понизились до 8,8300/8,8450 грн/долл. против 8,7600/8,8000 грн/долл. на открытии торгов.