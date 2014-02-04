Финансовая помощь Украине от ЕС может составить 19 млрд евро - СМИ

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон возвращается в Украину, сообщает "Дело" со ссылкой на European Voice. По информации издания, глава внешнеполитического ведомства ЕС готовит план политического прорыва и срочной финансовой помощи. Эштон также проведет в Киеве большую часть среды 5 февраля.

По словам Эштон, ЕС и США в настоящее время работают над пакетом финансовой помощи, которая "будет немаленькой" чтобы обеспечить "период стабильности" до президентских выборов, которые запланированы на февраль 2015 года.

Жозе Мануэль Баррозу, президент Европейской комиссии, 3 февраля шире очертил рамки возможных усилий ЕС по облегчению кризиса в Украине. "Первоочередной задачей в настоящее время является прекращение насилия и политическое решение кризиса", — сказал он в Брюсселе.

Баррозу отметил, что комиссия уже подготовила пакет поддержки для Украины в размере €610 млн в ожидании подписания соглашения Украины с МВФ, и заявил, что ЕС не использовал деньги чтобы убедить Украину согласиться на политическую сделку — соглашение об ассоциации — которое Янукович отклонил 21 ноября. "Мы не согласны с идеей, что мы должны платить что-то стране за присоединение к этой договоренности", — сказал он.

Напомним, Украина была в процессе переговоров о финансировании с Международным валютным фондом в конце 2013 года. Однако поддержка со стороны МВФ, с помощью которого Евросоюз готовился к предоставлению кредитов Украине, была возможна при условии проведения структурных реформ. Из интервью, которое дала Эштон, ясно, что пакет МВФ она воспринимала в качестве основы для будущих шагов.

В декабре должностные лица учреждений ЕС работали над документом, согласно которому в случае подписания Украиной договора с МВФ финансовая поддержка ЕС для Украины может составить около €19 млрд на период с 2014 по 2020 года. Большая часть из этой суммы была бы предоставлена в виде кредитов, но она также включала гранты в сумме €150 млн и €200 млн в год. Кредиты были бы направлены через МВФ и были бы обусловлены реформами.

Как сообщал УНИАН, Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон прибудет 4 февраля в Киев с двухдневным визитом.

Финансовое положение Украины ухудшились из-за предупреждения от России о возможной приостановке выполнения ранее достигнутых договоренностей о помощи вследствие отставки в прошлый вторник премьер-министра Николая Азарова. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сказал, что было бы разумно выполнять соглашение "только тогда, когда мы будем знать какую экономическую политику будет осуществлять новое правительство, кто будет работать там и каким правилам они будут следовать".