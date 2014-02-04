Капинвестиции Киева в 2014 году составят около 1 млрд грн

В принятом бюджете Киева на 2014 год объем капитальных инвестиций предусмотрен на уровне порядка 1 млрд грн.

Об это сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) со ссылкой на заместителя главы КГГА Руслана Крамаренко.

По словам чиновника, из этой суммы 944,8 млн грн составят средства спецфонда городского бюджета, 25 млн грн – фонда охраны окружающей среды, 21,7 млн грн – субвенция из госбюджета на осуществление мероприятий по социально-экономическому развитию, а 12 млн грн – целевая субвенция из госбюджета на строительство подъездной дороги и внешних инженерных сетей к инновационному парку «Бионик Хилл».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 февраля, депутаты Киевсовета приняли бюджет города и Программу социально-экономического развития на 2014 год.

Проект бюджета был представлен с доходами в сумм 21 млрд грн и общим объемом расходов 19,8 млрд грн. Профицит составляет 303,5 млн грн.