Профицит платежного баланса Украины в 2013 году составил $2 млрд

Профицит платежного баланса Украины, по предварительным оценкам Национального банка, в 2013 году составил 2,021 млрд долл., в то время как за 2012 год платежный баланс был сведен с дефицитом 4,175 млрд долл., сообщается на сайте Нацбанка.

По информации НБУ, в декабре 2013 года сводный платежный баланс, был сведен с профицитом, который составил 1,6 млрд долл. по сравнению с дефицитом в декабре 2012 года в размере 839 млн грн.

Дефицит текущего счета платежного баланса за 2013 год составил 16,1 млрд долл., что на 1,8 млрд долл. превышает показатель за 2012 год. В то же время, в декабре прошлого года дефицит текущего счета составил 2,070 млрд долл.

Импорт товаров в 2013 году сократился на 5,8% - до 84,468 млрд долл., за счет сокращения энергетического импорта на 17,2% и продукции машиностроения - на 12,6%. Экспорт товаров в 2013 году также сократился - на 7,6% - до 64,9 млрд долл., за счет снижения экспорта продукции АПК на 4,8%, продукции машиностроения - на 20,1%, химической продукции - на 13,8%, металлургии — на 7%.

Профицит капитального и финансового счета платежного баланса в 2013 году составил 18,2 млрд долл., что на 8,1 млрд долл. превышает показатель 2012 года за счет значительных объемов размещений ценных бумаг правительства, а также еврооблигаций частного сектора в первой половине года.

Сальдо по кредитам и облигациям в 2013 году достигло 7,974 млрд долл. Чистые привлечения кредитов и облигаций правительства в 2013 году выросли на 3 млрд долл. до 5,4 млрд долл. Большая часть привлечений была осуществлена за счет размещения еврооблигаций, в т.ч. в декабре 2013 года на 3 млрд долл.

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Чистый приток прямых иностранных инвестиций в 2013 году сократился в 2 раза по сравнению с 2012 годом и составил 3,3 млрд долл. Традиционно основным получателем инвестиционного капитала был реальный сектор экономики, в который в 2013 году было направлено 80% чистой выручки. Одновременно возросли взносы иностранных акционеров в форме портфельных инвестиций. В 2013 году чистые поступления средств в форме акционерного капитала составили 1,2 млрд долл., что в 2,4 раза больше, чем в 2012 году.

Отток наличной валюты за пределы банков в 2013 году сократился в 2,1 раза - до 3,8 млрд долл. по сравнению с 2012 годом.

Как сообщал УНИАН, дефицит платежного баланса Украины по итогам 2012 года увеличился в 1,7 раза по сравнению с 2011 годом - до 4,174 млрд долл.

Дефицит текущего счета за 2012 год вырос на 40,6% – до 14,407 млрд долл., а профицит счета операций с капиталом и финансовых операций увеличился на 31,4% – до 10,233 млрд долл.

Как заявил глава НБУ Игорь Соркин в интервью агентству УНИАН, в отличие от предыдущих двух лет, по итогам 2013 года Нацбанк ожидал положительное сальдо сводного платежного баланса Украины на уровне около 1,8 млрд долл.