Помощь от ЕС получит только оппозиционное правительство Украины - немецкий политик

Финансовая помощь Украине со стороны ЕС и США будет предоставлена только переходному правительству, которое создаст украинская оппозиция. Об этом заявил координатор германо-российского сотрудничества в МИД Германии Гернот Эрлер, передает DW.de.

"Цель этой помощи - поддержать в трансформационной фазе силы реформаторов", - подчеркнул Гернот Эрлер во вторник, 4 февраля, в интервью Deutschlandfunk.

"То есть адрес помощи весьма однозначный: временное правительство, которое будет создано оппозицией... Это весьма необходимая перспектива - предложить населению реалистичный путь на тот случай, если власть окажется в руках оппозиции", - пояснил Эрлер.

Оппозиция в Киеве нуждается в экономической перспективе, учитывая то, что нынешняя власть получила предложение предоставления Россией кредита на сумму свыше 15 миллиардов евро, пояснил политик из рядов Социал-демократической партии Германии.

Комментируя заявления представителей ЕС о том, что западные доноры не будут "торговаться" с Украиной, учитывая получаемые ею кредиты от Кремля, Эрлер отметил: "Без такого предложения возникает ситуация давления. Несмотря на то, как поведет себя российское правительство, одна сторона может всегда заявлять о том, что она имеет перспективу на этот и последующие годы. В то же время другая сторона не сможет что-то предложить с финансовой точки зрения. Этот дисбаланс будет не в пользу украинской оппозиции".

На вопрос о том, не станет ли обязательным условием предоставления финансовой помощи возвращение Украины к тексту Конституции 2004 года, Эрлер заметил, что сейчас речь идет только о "временном правительстве, переходном периоде, политических и экономических реформах". "Понятно, что это не должно стать бочкой без дна", - подытожил политик.