Поступления налогов в бюджет в январе остались на уровне 2013 года

Налоговые и таможенные поступления в государственный бюджет Украины в январе 2014 года, несмотря на политический кризис, соответствуют прошлогодним показателям за аналогичный период, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства доходов и сборов Украины.

«Даже в условиях политического кризиса мы удержали стабильную динамику платежей. Поступления в государственный бюджет в январе адекватны показателям прошлого года - 23,8 млрд грн. В социальные фонды направлено 13,8 млрд грн единого социального взноса», - цитирует пресс-служба главу Миндоходов Александра Клименко.

Кроме того, по словам министра, в январе т.г. на 2,6% увеличились поступления в местные бюджеты по сравнению с январем прошлого года - до 6,5 млрд грн.

Клименко призвал представителей бизнеса и граждан платить налоги, несмотря на сложную политическую ситуацию в стране.

“Сегодня в прессе звучат призывы к предпринимателям не платить налоги. Считаю, что это неконструктивная позиция. Не следует втягивать реально работающий бизнес в политическое противостояние. Рассматриваю это как попытку манипуляции мнением добросовестных предпринимателей. Убежден, в вопросе уплаты налогов нет, и не может быть, той или другой стороны баррикад», - сказал Клименко.

При этом министр поблагодарил всех граждан и предпринимателей, которые добросовестно платят налоги и сборы.

«Мы все хорошо понимаем, насколько это принципиально важно с точки зрения обеспечения стабильного финансирования местных общин, социальных институтов, учреждений образования, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства», - сказал Клименко.

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Он отметил, что министерство не будет вмешиваться в работу добросовестных налогоплательщиков. В частности, по словам министра, за последние два года количество плановых проверок бизнеса уменьшилось на 30%.

«Мы концентрируем свои усилия исключительно на тех предприятиях и тех отраслях, где есть вполне обоснованные риски уклонения от уплаты налогов. Таких предприятий менее 1%», - отметил глава Миндоходов.

Как сообщал УНИАН, ранее Миндоходов сообщило, что министерство работает в штатном режиме. Глава ведомства отметил, что Миндоходов настроено на активную работу с инвесторами, бизнесом, поскольку в стабильности и поиске новых возможностей для развития заложен общий интерес. Кроме того, министерство делает все необходимое для бесперебойного предоставления гражданам, налогоплательщикам и субъектам внешнеполитической деятельности всех необходимых услуг.

Ранее в ведомстве сообщили, что около 500 сотрудников перемещаются по территории Украины еженедельно в рамках проведения служебных расследований, контрольно-проверочной работы. При этом сотрудники, в частности оперативных подразделений, не имеют табельного оружия и не мобилизируются для массовой отправки в Киев.