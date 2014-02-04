СК “Провита” и СК “Инкомстрах” утратили статус члена Моторного бюро

Страховые компании “Провита” и “Инкомстрах” с 4 февраля утратили статус ассоциированного члена Моторного (транспортного) бюро Украины (МТСБУ), сообщила пресс-служба бюро.

Согласно сообщению, такое решение приняла дирекция объединения страховщиков в связи с задолженностью компаний в фонды МТСБУ более двух месяцев. Компании утратили право заключать любые договоры обязательного страхования гражданско-правовой ответственности собственников наземных транспортных средств.

Суммарная доля рынка автогражданской ответственности по объему страховых премий по внутренним договорам в 2013 году СК “Провита” и СК “Инкомстрах” составляет 2,42%.

«Прекращение членства в МТСБУ СК «Провита» и СК «Инкомстрах» не освобождает этих страховщиков от выполнения обязательств по заключенным ранее договорам обязательного страхования гражданско-правовой ответственности автовладельцев», - говорится в сообщении бюро.

Как сообщал УНИАН. Нацкомфинуслуг на заседании 26 сентября 2013 года приняла решение об аннулировании лицензии ОСАГО СК “Провита”, на заседании 4 ноября - аннулировании лицензии ОСАГО СК “Инкомстрах”.

Справка УНИАН. Страховая компания «Инкомстрах» работает на рынке Украины с 2001 года. Компания имеет лицензии Нацкомфинуслуг на осуществление 23 видов страховой деятельности, на осуществление всех видов страхования, кроме страхования жизни.

Страховая компания «Провита» работает на рынке Украины с сентября 2001 года. Компания имеет лицензии Нацкомфинуслуг на осуществление 22 видов страховой деятельности, в том числе 8 видов обязательного страхования и 14 видов добровольного.

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