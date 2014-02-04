Эксперт не видит повода для паники в росте курса гривни

Об этом директор инвестиционного департамента ИК Concorde Capital Андрей Герус заявил в эксклюзивном комментарии ForUm.

Читайте такжеДавление на золотовалютные резервы НБУ отрицательно повлияет на курс гривни - экспертыПо словам эксперта, на данный момент изменение курса не вышло за пределы 5%, хотя и наблюдается быстрая коррекция. «Это, можно сказать, нормальный процесс для рыночных стран, тем более – для переходных экономик. Не говоря уж о том, что сейчас на экономические тренды безумно давит Майдан и его телодвижения. Многие представители бизнеса склонны «придержать» свою деятельность до лучших времен, и тем более что касается проектов развития. С другой стороны, сегодняшняя ситуация предоставляет широкие возможности спекулянтам, с которыми надо бороться», - сказал он.

Герус отметил, что частные компании за счет закупок инвалюты сейчас страхуют свои бизнес-риски. «Возникает своего рода замкнутый круг: доллары и евро дорожают из-за спроса, а он растет ввиду ослабления гривни. Этот круг можно разорвать утверждением нового состава Кабмина, другого настолько же сильного позитивного сигнала пока что не будет», - пояснил аналитик.

Читайте такжеУкраинская гривня попала «в шторм» Он акцентировал, что украинцы за последние годы привыкли к стабильности курса гривни. «А теперь они видят быструю смену цифр в обменниках – и, понятное дело, беспокоятся. Но вопрос в том, что вскоре удорожание инвалюты может остановиться и, как это бывает, сменится ее подешевением. Так что, пытаясь что-то выиграть от этих скачков, граждане могут только потерять деньги (как это обычно и бывает). Выигрывают в таких ситуациях прежде всего опытные финансовые операторы», - заключает специалист.