Рост ВВП США в 2014 финансовом году составит 3,1%

Рост ВВП США в текущем финансовом году, который завершится 30 сентября, составит 3,1%, а в течение двух следующих лет будет находиться на уровне 3,4%. С такими оценками выступило 4 февраля Бюджетное бюро конгресса США, понизившее свой прогноз развития национальной экономики, передает ИТАР-ТАСС.

Ранее оно предполагало, что в ближайшие годы американский ВВП будут повышаться более быстрыми темпами.

Теперь, однако, в докладе этого независимого ведомства отмечается, что экономическое развитие в США будет сдерживаться "существенным количеством неиспользованных трудовых и финансовых ресурсов". По прогнозам Бюджетного бюро конгресса, уровень безработицы опустится ниже 6% с нынешних 7% лишь к концу 2016 года. Эксперты считают, что по этим же причинам Соединенным Штатам не удастся справиться с проблемой сокращения бюджетного дефицита, который в ближайшие несколько лет должен понизиться, но в 2022 году вновь увеличится до нынешнего уровня в $1 трлн.