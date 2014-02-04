«Укргазбанк» намерен получить в 2014 году 740 млн грн прибыли

Государственный «Укргазбанк» планирует в 2014 году получить 740 млн грн прибыли за счет развития розничных продуктов и увеличения сети, в то время как кредитование корпоративного сегмента не относится к приоритетам развития банка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам глава правления «Укргазбанка» Сергей Мамедов.

«Прибыль 740 млн грн – то, что мы поставили в планах, в бюджете, - я думаю, что абсолютно реальный показатель, планируем на него выйти. У нас очень много задач на год. Это и увеличение розничных продуктов, и увеличение сети», - сказал Мамедов.

Банкир отметил, что рост по активам заложен небольшой, поскольку приоритетной задачей является увеличение комиссионных доходов. «На сегодня мы рассматриваем увеличение комиссионных, предусмотрено даже сокращение по некоторым направлениям. Если будет развиваться малый и средний бизнес, то развитие корпоративного сегмента мы не видим в приоритете своего развития», - добавил он.

Он сообщил, что в настоящее время сеть банка насчитывает 237 точек продаж, и в 2014 году планируется открытие еще порядка 50 отделений в крупных областных центрах Украины. «Средний возраст банковского клиента – 50-55 лет. Удельный вес пенсионеров очень большой... На сегодняшний день мы видим реальную потребность во многих регионах увеличить количество отделений – большая загрузка и большие емкие регионы», - пояснил Мамедов. Он отметил, что таким образом решается задача сегментации клиентов, чтобы банк мог обслуживать как молодых клиентов, предпочитающих новейшие продукты, так и «более взрослых», предпочитающих обслуживаться в отделениях.

Комментируя итоги 2013 года, банкир назвал прошедший год «интересным». «Год был интересный, наш результат - 1 млрд грн при плановых 700 млн грн… Половина – живая операционная прибыль, половина – за счет работы с проблемной задолженностью», - сказал банкир. Он отметил, что проблемная задолженность в 2014 году сократилась до 30% с 42%, и в текущем году планируется снизить ее долю до 25%, сотрудничая по небольшим долгам с коллекторскими компаниями и проводя работу по возврату более крупных долгов собственными силами.

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В развитии корпоративного бизнеса, по словам Мамедова, наибольшее внимание уделяется снижению ставок по кредитам. «Подписан договор с Немецко-украинским фондом, с поляками. Польский госбанк установил лимит порядка 50 млн евро по программам польского экспорта… Сегодня было подписано два договора, будем сотрудничать с Республикой Беларусь… Рамочный договор с Чешским экспортным банком, будем финансировать покупку продукции в этих странах», - рассказал банкир. По его словам, договор с Беларусью является беспрецедентным на рынке Украины, и в рамках этого договора «Укргазбанк» будет выдавать кредиты сроком до 5 лет на покупку товаров, произведенных в Беларуси, по ставкам согласно политике банка, а Беларусь будет компенсировать проценты по таким кредитам на уровне учетной ставки НБУ.

Как отметила замглавы правления банка Елена Дмитриева, в отношении развития розничного банкинга приоритетной задачей является увеличение комиссионных доходов. «Прирост комиссионных в 2013 году на 40%... в первую очередь это карточный бизнес», - сказал она.

Дмитриева отметила, что в текущем году банк расширил партнерские отношения с другими банками и теперь помимо «Дельта Банка» и «Банка Ренессанс Капитал» сотрудничает с «Альфа-Банком», «ОТП Банком» и «Идея Банком», что позитивно повлияло на комиссионные доходы банка.

Также, по словам Дмитриевой, в текущем году планируется развитие международной системы переводов Welsend, к которой уже подключены 7 украинских и 2 грузинских учреждения, и «Укргазбанк» намерен установить партнерские отношения с банками Грузии, Беларуси и России.

Как сообщал УНИАН, государственный «Укргазбанк» в 2013 году по сравнению с 2012 годом снизил прибыль на 13,29% – до 1,002 млрд грн.

«Укргазбанк» (Киев) работает на рынке Украины с 1993 года и входит в группу крупнейших банков. По результатам докапитализации при участии государства доля Министерства финансов Украины в капитале «Укргазбанка» составляет 93%.