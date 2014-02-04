Бюджет Киева в части доходов общего фонда выполнен на 80%

По состоянию на 1 января 2014 года в общий фонд бюджета Киева поступило 10 227,2 млн грн, что составляет 79,8% годового плана. Это на 533,1 млн грн больше аналогичных поступлений прошлого года.

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Об этом говорится в обнародованной сегодня в Киевсовете информации о выполнении бюджета столицы за 2013 год по оперативным данным.

Как отмечается, основными источниками формирования общего фонда бюджета Киева был налог на доходы физических лиц (74%) и плата за землю (18,6%). За год налога на доходы физических лиц поступило 7 565,1 млн грн (92,2% годового плана). По сравнению с прошлым годом поступления увеличились на 538,7 млн грн (+7,7%).

По состоянию на 1 января 2014 года поступления от платы за землю составляют 1 900,7 млн грн. По сравнению с прошлым годом уменьшились поступления от земельного налога на 271,2 млн грн (- 29,2%). Поступления от арендной платы за землю увеличились на 19,6 млн грн (+1,6%).

Отмечается, что недовыполнение планового показателя по плате за землю, в первую очередь связано с неурегулированными на законодательном уровне вопросами приведения в соответствие норм Гражданского кодекса Украины и Налогового кодекса Украины и не оформление должным образом пользователями земельных участков правоустанавливающих документов.

Другие поступления в общем фонде составляют 761,4 млн грн, из них обеспечено выполнение поступлений налога на прибыль коммунальных предприятий на 118,3%, за специальное использование природных ресурсов на 132,9%, части чистой прибыли коммунальных предприятий на 141,8%, платы за аренду имущества на 103,8%.