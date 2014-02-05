Банк JP Morgan выплатит $614 млн штрафа американским властям

Американский банк JP Morgan Chase заплатит $614 млн для урегулирования обвинений, связанных с ипотечными ценными бумагами.

Ранее власти США обвинили JP Morgan в том, что он ввел в заблуждение правительство о качестве ипотечных кредитов, которые выдавались банком, пишут Вести Экономика.

Департамент юстиции в Манхэттене и ряд других государственных учреждений сообщили, что банк признал себя виновным в предоставлении ложных сведений в государственные органы. В разгар мирового финансового кризиса в 2008 г. банк обратился за государственной поддержкой для хеджирования и рефинансирования тысяч своих ипотечных кредитов.

Читайте такжеJP Morgan Chase выплатит жертвам Мейдоффа 1,7 млрд долл.Как только начались дефолты по некачественным ипотечным кредитам, следственные органы обвинили банк в том, что своими действиями он принес значительный ущерб государству.

Обвинения в первую очередь связаны с участием банка в двух государственных программах. Первая была инициирована министерством по делам ветеранов, вторая - министерством жилищного строительства и городского развития.

Если банк участвовал в одной из этих программ, то в случае дефолта по ипотечному кредиту государство обязывалось компенсировать расходы банка. Подобная ситуация стала причиной того, что банк перекладывал свои риски на государство.

Примечательно, что JP Morgan установил рекорд среди банков США по расходам на судебные разбирательства, сумма которых за пять лет с 2008 по 2013 гг. превысила $18 млрд.

Банк уже был оштрафован властями США и Великобритании на сумму в $920 млн по делу "Лондонского кита" Бруно Иксиля, действия которого нанесли ущерб в $6 млрд.