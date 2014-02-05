Банк Morgan Stanley выплатит $1,25 млрд для урегулирования "ипотечного" конфликта

Один из крупнейших коммерческих банков США Morgan Stanley выплатит $1,25 млрд американскому Федеральному агентству по финансированию жилья (ФАФЖ) для урегулирования имеющихся у него претензий.

Об этом говорится в заявлении Morgan Stanley, распространенном во вторник, сообщает ИТАР-ТАСС.

Официальный представитель ФАФЖ Денис Данкель подтвердил информацию о достижении соответствующего соглашения.

В федеральном агентстве уверены, что Morgan Stanley, а также ряд других крупных американских банков занижали оценки рисков по ценным бумагам, которые проданы перед мировым финансовым кризисом ипотечным компаниям Fannie Mae и Freddie Mac, находящимся в настоящее время под контролем правительства США.

Читайте такжеБанк JP Morgan выплатит $614 млн штрафа американским властямОбе компании, интересы которых представляет ФАФЖ, в результате покупки данных ипотечных бумаг понесли значительные убытки. Власти США пытаются добиться от банка возмещения нанесенного Fannie Mae и Freddie Mac ущерба, а также компенсации тех средств, которые были потрачены американскими налогоплательщиками на их поддержку в годы кризиса.