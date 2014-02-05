Италия проводит судебное расследование в отношении S&P из-за понижения рейтинга страны

Счетная палата Италии уведомила международное рейтинговое агентство Standard & Poor's о том, что проводит судебные расследования из-за возможного «незаконного» понижения рейтинга государства, передает «Газета.Ru» со ссылкой на The Financial Times.

В уведомлении говорится, что S&P в своих оценках никогда не отмечает историю и культуру Италии, которые «являются основой экономической мощи» страны.

Подробности о судебном расследовании в отношении S&P, а также Moody's and Fitch, будут объявлены 18 февраля.

Как сообщал УНИАН, с начала 2011 года Италия вошла в самую затяжную рецессию в послевоенной истории. Большинство аналитиков уверены, что страна постепенно идет к восстановлению, однако конфликт между социалистами и правыми в коалиционном правительстве Энрико Летты замедлил процесс реформирования экономики и ускорения темпов роста.