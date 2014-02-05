Эксперт рассказал, что влияет на курс гривни

Об этом глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак заявил в эксклюзивном комментарии ForUm’у.

Читайте такжеЭксперт не видит повода для паники в росте курса гривниПо словам эксперта, сейчас все остальные факторы отошли на второй план – основное воздействие на экономику оказывает политическая ситуация. «Это хорошо заметно на примере курса гривни, который подвергается политическому влиянию. Иными словами, динамика обменных курсов сейчас «политическая», она напрямую привязана к вопросу правительства и в целом политического противостояния», - сказал он.

Новак отметил, что единственный фактор, способный стабилизировать обстановку, - это если политики по результатам переговоров наконец придут к соглашениям и тем самым дадут рынку положительный сигнал. «Если станет ясно, что политический кризис движется к развязке – это лучше всего скажется на том же валютном рынке и охладит ажиотаж. Призываю украинский политикум наконец почувствовать ответственность перед каждым украинцем и не терять даже полдня на затягивание политических переговоров», - акцентировал экономист.

Он уточнил, что даже в сегодняшней ситуации гривня остается суверенным платежным средством, и этого никто не отменял. «Больше того, с учетом политики банков по активному привлечению депозитов последние по-настоящему утратят свою привлекательность примерно при 10 грн/$, а до этого пока что далеко», - отметил аналитик.