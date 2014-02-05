Гривня на межбанке обвалилась до уровня 9,40 грн за доллар

Цены на российскую валюту поднялись – 0,2581/0,2695, котировки по евро-гривне ушли вверх – 12,1645/12,7070. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар повысились – 1,3516/18 (вторник - 1,3507/09), сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.

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